「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、チューナーレステレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位SKYWORTH Smart TV 32インチ液晶モデルF32S21Q（SKYWORTH Group）2位Qriom 50V型(チューナー非搭載)4K スマートテレビQRH-50TL4K（山善）3位Qriom テレビ チューナーレス 液晶 32インチ ネット動画対応 地上波受信なし ハイビジョンQRK-32TLHD5（山善）4位Qriom 55V型(チューナーレス) 4K スマ