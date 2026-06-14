愛知・名古屋市の庄内川で、同級生と川遊びをしていた13歳の男子中学生が溺れ、死亡しました。消防によりますと、13日午後5時40分ごろ、名古屋市西区を流れる庄内川で「13歳の少年が川遊びをしていて見えなくなった」と一緒に遊んでいた友人から119番通報がありました。消防などが捜索したところ、約30分後に川の中で愛知・一宮市の中学2年生、丹羽奏輔さん（13）が見つかりました。丹羽さんは意識不明の状態で病院に運ばれました