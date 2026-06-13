キャバクラやラウンジでは「移籍金」というシステムがあります。これはキャストが別のお店に転職することを「移籍」と呼んでいることから使われている言葉で、売れっ子が他店から来てくれた場合のみ、お店側がお祝いとして一定の金額を支払うことをいいます。【写真】Hカップボディから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんかつてはホストクラブ独自のシステムだったのですが、最近は一部の有名キャバクラでも導入されているようです