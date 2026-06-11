SAT-BOXは、Nintendo Switch／Steam向け新作ゲーム『釣って！世界の魚つり』の配信を開始した。

【画像あり】北アメリカやアマゾンなど世界の釣り場を巡る スクリーンショット

本作は、世界各地の釣り場を舞台にした魚つりゲーム。北アメリカ、東ヨーロッパ、アフリカ、アマゾンなど多彩なロケーションが用意されており、地域ごとに生息する魚も異なる。ロッドとルアーを使い分け、世界の大物を狙うことになる。

ゲームモードは多彩に揃う。「スコアアタック」では制限時間内に魚を釣ってスコアを稼ぎ、大物を狙えば高得点のチャンスとなる。「エンドレス」は時間の経過で昼と夜が切り替わる中、のんびり釣りを楽しめるモードだ。

「ランキング」では、スコアアタックとエンドレスの記録を世界中のプレイヤーと競うことが可能。称号獲得を目指して高得点に挑戦できる。「対戦」は最大4人でスコアを競い合うモードで、CPU対戦にも対応するため、ひとりでも遊べる。

このほか、釣りで稼いだポイントでロッドとルアーを購入できる「ショップ」、釣り上げた魚を登録してコンプリートを目指す「図鑑」モードも搭載される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）