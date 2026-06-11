【にじさんじチップスvol.9 うすしお味】 6月23日 発売予定 価格：253円

サイバーエージェントは「にじさんじチップスvol.9 うすしお味」を6月23日に発売する。価格は253円。ファミリーマートやヴィレッジヴァンガード、アニメイトなどで取り扱う。

本製品は全46種から1枚のカードが付属する、山芳製菓が製造する菓子。モイラさん、叶さん、加賀美ハヤトさんなど全21人のライバーが参加し、オリジナルイラストや「フリーダム」にライバーが描いたもの、シークレット4種をラインナップしている。

アニメイトとヴィレッジヴァンガードでは、12袋を購入するごとにポストカードをランダムで1枚進呈する。サイバーエージェントのECサイト「Cyber Goods Store」ではカートン販売のみ実施し、1箱購入するごとにダイカットステッカーを1枚進呈する。

この他、「Cyber Goods Store」公式Xアカウントでは引用リポストキャンペーンを実施している。対象者から抽選で3人にカードコンプリートセットを進呈する。

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