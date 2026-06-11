新型「フィット」斬新フェイスに“賛否”の声！

中国の広汽ホンダは2026年1月15日、コンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発表し、3000台の数量限定で発売しました。

この最新モデルの登場を受けて、ネット上ではそのデザインや機能性をめぐり、さまざまな感想や意見が交わされています。

【画像】超カッコいい！これが“新型”「フィット」です！（30枚以上）

フィットは2001年6月に日本で誕生して以来、ホンダ独自のセンタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間や、多彩なシートアレンジ、そして優れた燃費性能によって高い人気を集めてきました。

中国市場には2003年に参入し、これまでに150万人近いオーナーに選ばれています。

現在、中国市場で展開されているのは2020年8月に発売された4代目モデルです。「使う美しさ」というコンセプトのもと、非常に薄いフロントピラーによる開放的な視界や、ホンダとして初めてとなるボディコンフォートシートなどが採用されました。

直近のマイナーチェンジでは、そうした基礎の上に、さらなる個性の際立たせ方と利便性の向上が図られています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mmで、ホイールベースは2530mmと、全長は日本仕様（全長3995-4095mm）よりも少し大きいサイズです。

外観は、これまでの伝統的なスポーティなシルエットを受け継ぎながらも、フロントマスクがより先進的かつ斬新な印象のデザインへと刷新されました。ボディカラーにはイエローやブルーといったトレンドを意識した色彩が用意され、街中でも存在感を放つスタイルに仕上げられています。

内装は深みのあるクールなブラックをベースにしており、若い世代の遊び心をくすぐるような空間が演出されました。

機能面での大きな変化としては、新たに10.1インチの大型センターコントロールスクリーンが採用されたことが挙げられます。これにより、ワイヤレスでのCarPlayやHUAWEI HiCar、Baidu CarLifeといったスマートフォン連携機能がスムーズに利用できるようになり、操作の快適性が向上しました。

走行性能を支えるパワートレインには、高い信頼性を持つ1.5リッター直噴の「アース・ドリームス・テクノロジー」エンジンを搭載。最高出力91kW、最大トルク145Nmのパワーを発揮しながら、1回の給油で700km以上の走行を可能にする優れた燃費性能を維持しており、WLTC複合燃費は1リットルあたり約17.95kmを達成しています。

さらに、今回のマイナーチェンジに合わせて、エンジンとトランスミッションの永久保証が付帯されたことも、品質に対する自信の表れとして大きな特徴となっています。

中国仕様の新たなフィットに日本のユーザーも注目しており、ネット上ではデザインやカラーリングを好意的に捉える声が見受けられます。

「最近のシンプルなホンダのデザインとは異なり、少し押し出し感があって良いので日本でも発売してほしい」という意見や、「デザインの好みは別として、綺麗なブルーの車体色は羨ましい」といったコメントが寄せられました。

また、日本仕様についての声もあり、「発売当初はフロントマスクの評価が分かれていたものの、見慣れると良く思えてくるはずだ」「クルマ自体の基本性能は高いので、マイナーチェンジによるデザインの洗練に期待している」といった、時間の経過とともに受け入れられていくことを見据えた意見もありました。

その一方で、地域ごとの需要の違いを冷静に分析するユーザーもいます。日本の仕様との差異に目を向け、「日本ではこのデザインの受け止め方が難しいかもしれないが、中国市場では好評を博すのではないか」「日本で出すなら、やはり日本の好みに合わせたフロントマスクで登場してほしい」といった声も上がっています。

※ ※ ※

中国市場における最新のフィットの価格は6万6800元から、日本円で約158万円からです（2026年6月上旬時点のレート）。