「愛してるゲームを終わらせたい」9巻が本日発売！ カップルになってから初めての夏TVアニメ放送中の幼なじみラブコメ
【「愛してるゲームを終わらせたい」9巻】 6月11日 発売 価格：770円
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幼なじみ。付き合って初めての……夏。
ＴＶアニメも大好評放送中！
(C)堂本裕貴／小学館
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小学館は、マンガ「愛してるゲームを終わらせたい」の9巻を6月11日に発売する。価格は770円。
本作は堂本裕貴が手掛ける幼なじみ両片思いラブコメ。4月よりTVアニメが放送されている。
9巻ではゆきやとみくが、カップルになってから初めての夏を迎えることに。同級生たちと海へ行く約束をしているみくは、ゆきやに水着を選んで欲しいと言う。
【「愛してるゲームを終わらせたい」9巻あらすじ】
「愛してるゲームを終わらせたい」単行本９巻、表紙が出ておりました！- 堂本裕貴@愛してるゲームを終わらせたい (@domoto64) May 20, 2026
✨️６月11日発売です✨️
付き合うことになったゆきやとみく、けどなぜかゲームは続行中…！！
2人の特別な夏休み。高校生らしい青春と刺激がたくさん詰まった一冊です。#愛してるゲームを終わらせたい pic.twitter.com/Uf09V7tXYL
幼なじみ。付き合って初めての……夏。
体育祭が終わり、約束通りゆきやはみくに想いを告げた。
ずっと幼なじみだった二人は晴れてカップルに――。
そしてやって来た、付き合って初めての夏。
同級生たちと海へ行く約束をしているみくは、そこで着る水着をゆきやにも選んで欲しいと言って――……
ＴＶアニメも大好評放送中！
話題の幼なじみ両片思いラブコメ、最新刊！！
(C)堂本裕貴／小学館