【「愛してるゲームを終わらせたい」9巻】 6月11日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「愛してるゲームを終わらせたい」の9巻を6月11日に発売する。価格は770円。

本作は堂本裕貴が手掛ける幼なじみ両片思いラブコメ。4月よりTVアニメが放送されている。

9巻ではゆきやとみくが、カップルになってから初めての夏を迎えることに。同級生たちと海へ行く約束をしているみくは、ゆきやに水着を選んで欲しいと言う。

【「愛してるゲームを終わらせたい」9巻あらすじ】

幼なじみ。付き合って初めての……夏。

体育祭が終わり、約束通りゆきやはみくに想いを告げた。

ずっと幼なじみだった二人は晴れてカップルに――。

そしてやって来た、付き合って初めての夏。

同級生たちと海へ行く約束をしているみくは、そこで着る水着をゆきやにも選んで欲しいと言って――……

ＴＶアニメも大好評放送中！

話題の幼なじみ両片思いラブコメ、最新刊！！

(C)堂本裕貴／小学館

