中国企業がUV露光装置を使わずに光チップの製造に成功、ASML製装置を輸入できない中国半導体業界にとって光明となるか

中国企業がUV露光装置を使わずに光チップの製造に成功、ASML製装置を輸入できない中国半導体業界にとって光明となるか