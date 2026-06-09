「日プ新世界」仲宗根梨乃・安達祐人・CHEMISTRY川畑要らトレーナー陣、練習生へ感謝のメッセージ「いつでもDMして」「オレにとって宝物」
【モデルプレス＝2026/06/09】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」でトレーナーを務めた安達祐人、KAITA、川畑要（CHEMISTRY）、Kevin Woo、仲宗根梨乃が6月7日までにそれぞれInstagramを更新。練習生らへのメッセージをつづった。
【写真】「日プ新世界」ダンストレーナー＆ファイナル進出22人の練習生の集合ショット
「PRODUCE 101 JAPAN 」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」。6月6日のファイナルで最終順位発表式が行われ、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のデビューメンバーに決定した。
ラップトレーナーを務めた安達は「123人の練習生へ」と切り出し「みんなの救世主になれたかわからないけど、トレーナーとしてみんなに出会えた事がとても幸せでした。自分のごくわずかな経験や想いでも練習生のみんなに託したくて、全力で向き合った半年間でした」と回想。練習生へ労いと感謝の言葉をつづり「まずはたくさん泣いて、たくさん笑って、ゆっくり寝て。温かいご飯を食べて。そして、オーディションに挑んだ自分自身を、たくさん褒めてあげてください。僕はみんなを心から誇りに思います。みんなのトレーナーでいられて幸せでした。最高の時間を、本当にありがとうございました！」と愛のあるメッセージを送った。
また、KO1KEYZに選ばれたメンバーには「大変な時こそ、このオーディションで培った経験を力に変えて、12人で支え合いながら前へ進んでいってください」とエールを送り、「名前はゆっくり慣れていくよ。いつか大きなステージに立つその日まで、みんなの成長した姿を楽しみにしています」と祝福していた。
ボーカルトレーナーの川畑は、オファーを受けた当初について「正直悩んだ記憶があります」と明かし「それは決して後ろ向きな気持ちではなく、本気で夢を追いかける練習生たちの力になれるのだろうかと思ったからです」と当時の心境を告白。トレーナー陣の支えに感謝しつつ「仲間との別れや脱落を経験するたびに、トレーナー陣も胸を痛めていました。それでも仲間を想い、残ったメンバーの背中を押し続ける姿に、何度も目頭を熱くしながら見守っていました」と回顧した。さらに、KO1KEYZとなった12人を祝福。惜しくも夢が叶わなかった練習生には「今ある悔しい気持ちは思い切り吐き出してください。その後はたくさん自分を褒めてあげてください。このオーディションに挑戦したこと自体が、夢へ向かう大きな第一歩を踏み出したんだから」と労いの言葉をつづり、全練習生へ向けて「ボーカルで困ったことがあったら、いつでもDMしておいで」と呼びかけた。
同じくボーカルトレーナーを務めたKEVINは「123の練習生たちの夢を少しでも力になれて本当に光栄だと思うし最高に嬉しかったです！」（原文ママ）と振り返り「皆さんの夢をずっと応援して下さい」と呼びかけ。さらにトレーナーやスタッフたちへ労いの言葉を添え「今日12人の新しい新世界が開かれましたがこれからもKO1KEYZを応援よろしくお願いします！デビュー本当におめでとうございます！！ずっと応援するから頑張ってね！！」と祝福とエールを送った。
さらに、ダンストレーナーのKAITAは「この半年間、123人すべての練習生と向き合いながら、僕自身も毎日のようにたくさんのことを学ばせてもらいました」と投稿。過酷なオーディションの場で夢へ向かって挑戦し続ける練習生の姿に触れ「自分もその大切な分岐点に関わらせていただいているんだという責任を、今までにないほど強く感じました」と振り返り「だからこそ、一人一人の努力や涙、悔しさ、覚悟を忘れずに、この『新世界』という旅に関わらせていただけたことを心から幸せに思います」と感謝。最後にKO1KEYZへの祝福と、練習生らに労いの言葉をつづった。
そして、同じくダンストレーナーの仲宗根は、ファイナルまで残った22人の練習生との集合ショットを投稿。全員の名前を記し「SHINSEKAIに来てくれてありがとう」「ファイナル最高だったぞ！皆んなと過ごした時間はオレにとって宝物となりました。ありがとう！」と感謝をつづった。
「PRODUCE 101 JAPAN 」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生。なお「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」で誕生したKO1KEYZは日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」からKO1KEYZ誕生
「PRODUCE 101 JAPAN 」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」。6月6日のファイナルで最終順位発表式が行われ、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人が「KO1KEYZ」（コイキーズ）のデビューメンバーに決定した。
◆「日プ新世界」トレーナー陣、練習生へ感謝のメッセージ
ラップトレーナーを務めた安達は「123人の練習生へ」と切り出し「みんなの救世主になれたかわからないけど、トレーナーとしてみんなに出会えた事がとても幸せでした。自分のごくわずかな経験や想いでも練習生のみんなに託したくて、全力で向き合った半年間でした」と回想。練習生へ労いと感謝の言葉をつづり「まずはたくさん泣いて、たくさん笑って、ゆっくり寝て。温かいご飯を食べて。そして、オーディションに挑んだ自分自身を、たくさん褒めてあげてください。僕はみんなを心から誇りに思います。みんなのトレーナーでいられて幸せでした。最高の時間を、本当にありがとうございました！」と愛のあるメッセージを送った。
また、KO1KEYZに選ばれたメンバーには「大変な時こそ、このオーディションで培った経験を力に変えて、12人で支え合いながら前へ進んでいってください」とエールを送り、「名前はゆっくり慣れていくよ。いつか大きなステージに立つその日まで、みんなの成長した姿を楽しみにしています」と祝福していた。
ボーカルトレーナーの川畑は、オファーを受けた当初について「正直悩んだ記憶があります」と明かし「それは決して後ろ向きな気持ちではなく、本気で夢を追いかける練習生たちの力になれるのだろうかと思ったからです」と当時の心境を告白。トレーナー陣の支えに感謝しつつ「仲間との別れや脱落を経験するたびに、トレーナー陣も胸を痛めていました。それでも仲間を想い、残ったメンバーの背中を押し続ける姿に、何度も目頭を熱くしながら見守っていました」と回顧した。さらに、KO1KEYZとなった12人を祝福。惜しくも夢が叶わなかった練習生には「今ある悔しい気持ちは思い切り吐き出してください。その後はたくさん自分を褒めてあげてください。このオーディションに挑戦したこと自体が、夢へ向かう大きな第一歩を踏み出したんだから」と労いの言葉をつづり、全練習生へ向けて「ボーカルで困ったことがあったら、いつでもDMしておいで」と呼びかけた。
同じくボーカルトレーナーを務めたKEVINは「123の練習生たちの夢を少しでも力になれて本当に光栄だと思うし最高に嬉しかったです！」（原文ママ）と振り返り「皆さんの夢をずっと応援して下さい」と呼びかけ。さらにトレーナーやスタッフたちへ労いの言葉を添え「今日12人の新しい新世界が開かれましたがこれからもKO1KEYZを応援よろしくお願いします！デビュー本当におめでとうございます！！ずっと応援するから頑張ってね！！」と祝福とエールを送った。
さらに、ダンストレーナーのKAITAは「この半年間、123人すべての練習生と向き合いながら、僕自身も毎日のようにたくさんのことを学ばせてもらいました」と投稿。過酷なオーディションの場で夢へ向かって挑戦し続ける練習生の姿に触れ「自分もその大切な分岐点に関わらせていただいているんだという責任を、今までにないほど強く感じました」と振り返り「だからこそ、一人一人の努力や涙、悔しさ、覚悟を忘れずに、この『新世界』という旅に関わらせていただけたことを心から幸せに思います」と感謝。最後にKO1KEYZへの祝福と、練習生らに労いの言葉をつづった。
そして、同じくダンストレーナーの仲宗根は、ファイナルまで残った22人の練習生との集合ショットを投稿。全員の名前を記し「SHINSEKAIに来てくれてありがとう」「ファイナル最高だったぞ！皆んなと過ごした時間はオレにとって宝物となりました。ありがとう！」と感謝をつづった。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
「PRODUCE 101 JAPAN 」は、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生。なお「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」で誕生したKO1KEYZは日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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