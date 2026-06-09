【ライブレポート】NiziU、3年半振りのドームツアースタート！長編映画のような満足感溢れるステージに

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NiziUが、6月6日・7日の2日間にわたり『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』大阪・京セラドーム大阪公演を実施。来場したオーディエンスを熱狂させた。

■ドーム公演のテーマは“THE CINEMA”

『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』は、2022年に行った『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』以来の東京・大阪でのドーム公演。以降、幾度かのアリーナツアーや、ZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演、2025年の史上初の全国ホールツアーと場数を重ね、成長と進化を遂げてきたNiziUの2度目となるドーム公演にファンのみならず大きな期待が集まっていた。

今回のドーム公演のテーマは“THE CINEMA”。その名の通り、映画や劇場のエッセンスが各所に散りばめられ、エンターテインメント感に溢れた演出に。まるで、映画鑑賞前の心が躍るような瞬間とともに湧き上がるファンの熱気に包まれるなか、いよいよ開演を迎えると割れんばかりの歓声に包まれ9人のメンバーが登場。

2025年リリースの3rdアルバム『New Emotion』収録の「Happy day」からライブがスタート。スウィングテイストが色濃い本楽曲のパフォーマンスは、公演テーマの“THE CINEMA”にふさわしい幕開けとなった。

その後も、同じく3rdアルバム『New Emotion』のタイトルトラック「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）を骨太なバンドサウンドで聴かせ、韓国デビュー曲「HEARTRIS」を披露。こちらもまた“THE CINEMA”ともマッチしたミュージカルライクな「Love ＆ Like」など、NiziUとしてのオリジナリティ溢れる楽曲を次々パフォーマンスしファンを沸かせた。

■“9 colors”なソロパフォーマンスを初披露

メンバーの口からも事前にSNSなどで宣言されていた通り、それぞれのソロパフォーマンスを披露。

「Crystal」（MAKO）、「Dream with me」（AYAKA）、「No Rules」（MAYUKA）、「Marionette」（MAYA）、「Breathe In, Breathe Out」（RIMA）、「Spotlight」（NINA）、「Eeny Meeny Miny Moe」（RIO）、「NO FEAR」（RIKU）、「ずっと…」 （MIIHI）と、立て続けにパフォーマンス。R＆B、HIP HOP、どこか懐かしさを感じるシティポップ、海外女性アーティストを彷彿とさせるポップス、タッティングダンス、しっかり聴かせるバラードなど、メンバー9人それぞれの個性に満ちたパフォーマンスの数々は、非常に見ごたえのある長編映画を観ているような満足感に溢れたステージとなった。

その後も、デビュー当時から現在に至るまでの新旧交えたバラエティ豊かな楽曲の数々を披露。MCでは、メンバー自身も構成構築にも参加し、いかに良いステージをファンに観せていくかという強い想いを込めて、このドーム公演に挑んだことも告げる。

また、前回のドーム公演『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』が、コロナ禍のためオーディエンスの発声が困難な時期であったため、会場の歓声を聴くことができる初めてのドームライブへの喜びも述べ、5周年イヤー真っ只中で進化が止まないNiziUからWithU（NiziUファンの呼称）への感謝と愛に溢れたコンサートとなったに違いない。

3年半振りとなるドームライブの大阪公演は大成功のまま幕を閉じ、続いて東京ドーム2daysに向けて駆け抜けていく。いよいよ5周年イヤーも大詰めを迎える彼女たちの活動を、引き続き注目したい。

PHOTO BY 田中聖太郎

■イベント情報

『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』

06/13（土）東京・東京ドーム

06/14（日）東京・東京ドーム

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

ALBUM『Portfolio』

■関連リンク

『NiziU Live with U 2026 “NiziU:THE CINEMA”』ツアー特設サイト

https://niziu.com/livewithu2026_dome/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com