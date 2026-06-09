見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第52話が9日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）の機転でなんとか事なきを得て…。

Xには「アフリカの置物」「松原さん、感性が独特だが優しい」「ナース劇場、開幕！」「トメのお芝居」「お！氷！！直美やったね！」「坂田先生っ」「相変わらず不器用な直美さんw」「シマケンさーーーんも、ちょっと、戸惑ってる」「誇張はやめて」「シマケンさん、取り返しがつかなくなった」「直美、夕凪に自分の身の上話を聞かせる」「生まれる前に勝手に作られた掟の中で生きていかなきゃならない」「セツ、夕凪を知っているかも」「シマケン、次は何を書いているんでしょう」「迷いなく書き進めるシマケン 明日どうなる…？！」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。