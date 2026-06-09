【現地発】U-19日本代表に2−1でモンテレイ合宿打ち上げ　「遠藤航はW杯開幕戦でプレーできる」森保一監督は自信

遠藤の状態は気がかりだ(C)産経新聞社

北中米ワールドカップ（W杯）本番に向け、現地時間6月3日からモンテレイで調整を続けてきた日本代表。その事前合宿も7日が最終日。この日は16時からメキシコ1部・モンテレイの練習場でU-19日本代表と完全非公開でトレーニングマッチを実施した。

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ゲームは35分×4本。2本目・4本目はPK戦も取り入れる形だったが、日本代表は3本目に鈴木淳之介（コペンハーゲン）がリスタートから先制点をゲット。4本目には冨安健洋（アヤックス）の背後へのロングボールに塩貝健人（ヴォルフスブルク）が反応。GKと1対1を仕留めて2点を奪うことに成功した。その反面、長身FW尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）にハイボールから1失点を喫し、2−1の辛勝。長身揃いのオランダ、スウェーデン戦を視野に入れると、この失点シーンは確実に修正が必要だろう。

この試合を経て、森保一監督は「今日は16時開始ということもあり、1、2本目がかなり暑かった。3本目からは少し陽が陰りましたけど、本当に暑い中でゲームができて、いい暑さ対策になった」と前向きにコメント。最後の最後で狙っていた猛暑の中でのプレーが叶い、スタッフ陣も安堵したことだろう。

右鎖骨骨折の影響で5月31日のアイスランド戦（東京・国立）を回避した鈴木唯人（フライブルク）も70分プレー。前回2年ぶりに復活した冨安も同じ時間ピッチに立ったといい、ケガ人に関しては着実に回復しつつあるようだ。