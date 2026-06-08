『音楽の日2026』第1弾出演アーティスト発表！INI、HANA、&TEAM、リトグリら10組

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TBSにて、7月18日14時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。

このたび、第1弾・豪華出演アーティスト10組が発表された。

■2026年のテーマは「こえる。きこえる。」

第1弾出演アーティストは、INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組。

2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。2026年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、ともに「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。

何度となく私たちを励まし、限界や痛みをともにこえてきた数々の名曲と、『音楽の日』でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスをぜひお見逃しなく。

なお、豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『音楽の日2026』

07/18（土）14:00～21:56

総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）

■関連リンク

『音楽の日2026』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/