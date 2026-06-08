U17男子日本代表が第2次強化合宿に16名招集…白谷柱誠ジャックや越圭司らU18代表勢も選出

6月8日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2026年度バスケットボールU17男子日本代表の第2次強化合宿に参加するメンバー16名を発表した。合宿は同日から味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で行われる。

また、今合宿からU17男子日本代表チームのヘッドコーチには、片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校）が就任。4月に行われた第1次強化合宿ではアシスタントコーチを務めていたが、U18男子日本代表ヘッドコーチも務める片峯氏が兼任し、本大会へ向けたチーム作りを進める。

今回の第2次強化合宿には、7日まで福岡で開催されていた「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に出場したメンバーから、櫻井照大、白谷柱誠ジャック、山元珠來、宮里俊佑、久我祐仁、越圭司、磯田陸斗、佐藤翔真の8名が続けて名を連ねた。

4月の第1次強化合宿からは、前田瑛太、常見寛章、フローニングコリン野口が外れ、新たに竹内楓翔が招集された。第2次合宿全体では、15歳で204センチのブタシュヴィンセント健太郎、イヘツグットラックチネドゥ、加藤ヒロジャベーズらも選出。平均身長186.8センチ、平均年齢16.3歳のメンバーで世界大会へ向けた強化を進める。

U17男子日本代表は、6月27日から7月5日にかけてトルコ・イスタンブールで開催される「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」に出場。グループAに入り、イタリア、アメリカ、フランスと対戦する。

◆■男子U17日本代表 第2次強化合宿参加メンバー

▼選手



竹内楓翔（PG／183センチ／17歳／Koledz Beograd）



今野瑛心（PF／191センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



佐藤翔真（PG／186センチ／17歳／黒沢尻工業高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



越圭司（PG／163センチ／17歳／Concordia Lutheran School of Omaha）



山元珠來（C／199センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



宮里俊佑（PG／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）



久我祐仁（SG／186センチ／16歳／福岡第一高校）



加藤ヒロジャベーズ（SF／189センチ／16歳／中部大学第一高校）



高橋秀成（PG／175センチ／16歳／U18川崎ブレイブサンダース）



佐藤久遠（SG／180センチ／16歳／東山高校）



栗本富美也（PF／188センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／16歳／開志国際高校）



磯田陸斗（PF／197センチ／15歳／横浜ビー・コルセアーズU18）



ブタシュヴィンセント健太郎（C／204センチ／15歳／福岡大学附属大濠高校）

▼スタッフ



アンダーカテゴリー男子代表強化部会長：井手口孝（福岡第一高校）



チームリーダー：水野慎也（福島県立福島商業高校）



ヘッドコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アシスタントコーチ：成田靖（正智深谷高校）



アシスタントコーチ：山下恵次（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



アシスタントコーチ：冨山晋司（日本バスケットボール協会）



サポートコーチ：町田洋介（仙台89ERS）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：細川英範（HOKUMA）



アスレティックトレーナー：内藤慈（琉球ゴールデンキングスU18）



チームマネージャー：髙木歩幸（日本バスケットボール協会）



サポートスタッフ：平ひなた（日本バスケットボール協会）

◆■FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026 試合日程

6月27日 日本 vs イタリア



6月28日 日本 vs アメリカ



6月30日 日本 vs フランス



7月1日 Round of 16



7月3日 準々決勝、9－16位順位決定戦



7月4日 準決勝、順位決定戦



7月5日 決勝、3位決定戦、順位決定戦





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