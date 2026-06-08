【娘やめてもいいですか？】言い返して反論されバトるのも面倒だし…ガマン！＜第4話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第4話 聞き流すのが一番だけど……
【編集部コメント】
母親が子どもに対して、グチグチ口うるさく言ってしまうことはよくあることです。しかしそれは子どもが「子ども」だった頃のお話。大人になった子どもに対して、幼かった頃の感覚そのままで話してしまうのはどうでしょう。大人同士の会話をしているはずなのに、一方的な上下関係ができてしまって、子ども側は居心地悪くなってしまいます。子どもから指摘しても親の機嫌が悪くなるだけなので、本当は親が自らそのことに気がついてもらいたいのですが……。聞き流しが一番平和なのですかね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 聞き流すのが一番だけど……
【編集部コメント】
母親が子どもに対して、グチグチ口うるさく言ってしまうことはよくあることです。しかしそれは子どもが「子ども」だった頃のお話。大人になった子どもに対して、幼かった頃の感覚そのままで話してしまうのはどうでしょう。大人同士の会話をしているはずなのに、一方的な上下関係ができてしまって、子ども側は居心地悪くなってしまいます。子どもから指摘しても親の機嫌が悪くなるだけなので、本当は親が自らそのことに気がついてもらいたいのですが……。聞き流しが一番平和なのですかね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙