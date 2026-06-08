STARTOジュニア内田煌音・宮部敬太・染谷樹「ニコ☆プチ」レギュラーメンズモデルに決定「とにかく嬉しい」【コメント】
【モデルプレス＝2026/06/08】小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）のレギュラーメンズモデルに、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・内田煌音、宮部敬太、染谷樹が加入することが決定した。6月10日の『ニコ☆プチ夏号』に登場する。
【写真】畑芽育＆STARTOジュニア、1年前共演時の“ゼロ距離ラブコメ”姉弟役姿
6月10日発売の『ニコ☆プチ夏号』では、この夏絶対に押さえておきたいサマートレンドキーワードを特集。カラーセットアップやスウェットポロシャツ、ドット柄など、さわやかなメンズコーデを着こなす。関西ジュニアの川口拓馬、瀬川嵐太、三浦慎ノ亮とともに魅せるサマーファッションも注目だ。
同誌の編集部は「STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのみなさんが『ニコ☆プチ』のレギュラーメンズモデルになってから、とても多くの反響をいただきました。2026年春号で卒業した宮岡大愛さん、善如寺來さん、夏号で卒業する山岸想さんに続いて、新たな3名をお迎えします」とコメント。3人について「シャッターを切るたびに豊かな表情で惹きつける内田さん、唯一無二のミステリアスな雰囲気の中に、秘めた熱さを感じさせる宮部さん、撮影当日、高度なレイヤード私服スタイルでファッショニスタぶりを見せつけた染谷さん。撮影スタート時は緊張が見えたものの、次々と変わる表情、ポージングはさすがの一言。ファッションにまつわる質問にも話が止まらない、止まらない！」と撮影時の様子を明かしていた。
また、『ニコ☆プチ秋号』（9月10日発売予定）以降は、関西ジュニアの3人も含めて号替わりの選抜メンバーが登場を予定している。（modelpress編集部）
2013年8月8日生まれ（13歳） 埼玉県出身
レギュラーメンズモデルに選ばれてめちゃくちゃ嬉しかったです。お母さんも『ニコ☆プチ』を知っていて、驚いていました（笑）！ とにかくたくさんおしゃれな服が着たいです！
2011年8月28日生まれ（14歳） 東京都出身
「だいにょじそう（宮岡大愛、善如寺來、山岸想）」がやっていたお仕事だし、嬉しいなと思いました。最近さらにおしゃれに興味を持ち始めたので大人っぽいクールなファッションにも挑戦してみたいです。
2013年1月7日生まれ（13歳） 東京都出身
小3の時から自分で服を買いに行くようになったぐらいファッションが大好き！ やってみたいと思っていたお仕事なので、レギュラーメンズモデルになれてとにかく嬉しいです。
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◆内田煌音・宮部敬太・染谷樹「ニコ☆プチ」加入
6月10日発売の『ニコ☆プチ夏号』では、この夏絶対に押さえておきたいサマートレンドキーワードを特集。カラーセットアップやスウェットポロシャツ、ドット柄など、さわやかなメンズコーデを着こなす。関西ジュニアの川口拓馬、瀬川嵐太、三浦慎ノ亮とともに魅せるサマーファッションも注目だ。
◆「ニコ☆プチ」加入のジュニア、撮影の様子は？
同誌の編集部は「STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのみなさんが『ニコ☆プチ』のレギュラーメンズモデルになってから、とても多くの反響をいただきました。2026年春号で卒業した宮岡大愛さん、善如寺來さん、夏号で卒業する山岸想さんに続いて、新たな3名をお迎えします」とコメント。3人について「シャッターを切るたびに豊かな表情で惹きつける内田さん、唯一無二のミステリアスな雰囲気の中に、秘めた熱さを感じさせる宮部さん、撮影当日、高度なレイヤード私服スタイルでファッショニスタぶりを見せつけた染谷さん。撮影スタート時は緊張が見えたものの、次々と変わる表情、ポージングはさすがの一言。ファッションにまつわる質問にも話が止まらない、止まらない！」と撮影時の様子を明かしていた。
また、『ニコ☆プチ秋号』（9月10日発売予定）以降は、関西ジュニアの3人も含めて号替わりの選抜メンバーが登場を予定している。（modelpress編集部）
◆内田煌音（うちだ・きらと）コメント
2013年8月8日生まれ（13歳） 埼玉県出身
レギュラーメンズモデルに選ばれてめちゃくちゃ嬉しかったです。お母さんも『ニコ☆プチ』を知っていて、驚いていました（笑）！ とにかくたくさんおしゃれな服が着たいです！
◆宮部敬太（みやべ・けいた）コメント
2011年8月28日生まれ（14歳） 東京都出身
「だいにょじそう（宮岡大愛、善如寺來、山岸想）」がやっていたお仕事だし、嬉しいなと思いました。最近さらにおしゃれに興味を持ち始めたので大人っぽいクールなファッションにも挑戦してみたいです。
◆染谷樹（そめや・じゅん）コメント
2013年1月7日生まれ（13歳） 東京都出身
小3の時から自分で服を買いに行くようになったぐらいファッションが大好き！ やってみたいと思っていたお仕事なので、レギュラーメンズモデルになれてとにかく嬉しいです。
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