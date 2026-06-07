伊藤桃々（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/07】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が6月6日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開した。

【写真】26歳モデル「ちょっとムチムチ」ビキニショットが話題

◆伊藤桃々、ビキニ姿披露


伊藤は「可愛いビキニ ちょっとムチムチなのは許して」とコメントし、ビキニ姿を複数枚投稿。肩ひもに黒いフリルのついた、白地に黒のパイピングのビキニを着用し、ビーチチェアの上でポーズを取ったショットを披露し、美しいボディラインを見せている。

◆伊藤桃々の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ちょうどいいムチムチ感」「水着可愛すぎる」「女神」「スタイル良くて憧れる」「メリハリボディ」「可愛すぎて二度見」などと反響が寄せられている。

「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）

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