フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央が７日、自身のインスタグラムを更新。「＃映画Ｍｉｃｈａｅｌマイケル ジャパンプレミア レッドカーペットパーティーに参加させていただきました」とつづり、イベント参加を報告した。

島田はマイケル・ジャクソンを思い起こさせるような全身黒レザーのロックテイストでレッドカーペットをかっ歩。黒のライダースジャケットの下にはラメがキラキラに輝く白のトップスでモノトーン調にまとめた。

「いつかマイケルの楽曲で演技してみたいという気持ちが大きくなりました！」とも記した島田。フォロワーからは普段とは違った印象の島田に「麻央ちゃん凄すぎる！！キラキラの衣装もお似合いです」「麻央ちゃんカッコイイ、、、！！！」「カッコイイ系のお洋服もめっちゃ似合いますね」「黒コーデ似合ってます！」「いつもとは違うファッション カッコイイ系もとってもお似合いです」などとコメントが。「マイケルの曲で滑る麻央ちゃんめちゃくちゃ見たいです」「マイケル麻央も見てみたいです」などの声もあった。