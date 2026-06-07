本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地でエンゼルスに9-1で快勝した。先発登板した山本由伸投手は8回2安打1失点、4奪三振。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は11号2ランを含む4打数2安打2打点1四球と活躍した。この日の球場には、米大物女性の姿もあった。

この日の始球式を務めたのは、先日NF Lのラムズに大型トレードで加わったマイルズ・ギャレットだった。リーグ最高の守備選手との呼び声も高い30歳。グラウンドで2ショットに収まったのは、スノーボーダーで恋人の26歳クロエ・キム。ハーフパイプで五輪2連覇し、ミラノ・コルティナ五輪では銀メダルを獲得した。

仲睦まじく寄り添い、記念写真を撮影した2人。試合前、キムは自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、移動中の車の中で撮影したとみられる動画を公開。日本のアーティスト村上隆氏とコラボレーションしたドジャーブルーのパーカーを着て、髪の毛をセットしていた。

ラムズ公式インスタグラムがグラウンド上の2人の映像を投稿。米ファンからは「彼女がLAで超幸せそうなのは予想通りだ」「クイーン・クロエも一緒なのね！ ナイス！」「可愛すぎ！」「彼氏と一緒のクロエが超可愛いね」「クロエのヘアスタイル最高！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）