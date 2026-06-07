【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】姉「うちは夫婦で回してる」親の覚悟？ ＜第9話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第9話 親の覚悟
【編集部コメント】
お姉さん、一見キツいことを言っているように感じられますが、「頑張るって決めたなら、親も覚悟を決めないと」は、ずしりときますね。たしかに子どもが覚悟をもって頑張るのに、親は助けてもらう前提だなんて随分と都合がよすぎる話。アサカさん、義両親とお姉さんの考えは一緒のようですよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第9話 親の覚悟
【編集部コメント】
お姉さん、一見キツいことを言っているように感じられますが、「頑張るって決めたなら、親も覚悟を決めないと」は、ずしりときますね。たしかに子どもが覚悟をもって頑張るのに、親は助けてもらう前提だなんて随分と都合がよすぎる話。アサカさん、義両親とお姉さんの考えは一緒のようですよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか