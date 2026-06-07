俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。鈴木の発言に驚きの声が上がった。

「食ったことないです」と言い、おツマミの「イカなめろう」を口にした松岡昌宏は「うわっ、そっちか。この言葉は使いたくないな…」と話した。すると同時に食べていた博多大吉が「でも、今日は使いましょう」と促し、松岡は「倉嶋紀和子（おつまみさん）の専売特許、使わせてもらいます。『エロい』このツマミはエロいなー。まったり、ねっとり、絡んでくるなー」と伝えた。

そして鈴木が「イカなめろう」をつまむと、松岡は「そんな若いフレッシュな子が食うもんじゃない。大丈夫？」と声をかけた。すると鈴木は「エロいっすね」と答え、大笑い。隣に座るおつまみさんの菖蒲理乃さんは「いや〜、福くんが〜」と驚き、笑った。

大吉は「全ての違法行為を大葉でごまかしてる…。なにこれ。食感は塩辛っぽいんですけど、塩辛さとかクセとかなく」と、松岡は「ドラマなら『キンツマ』みたいな。ドロドロの不倫のツマミですよ。うわ〜、うまい」と、「イカなめろう」について説明をした。