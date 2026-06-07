俳優の高畑淳子（７１）と三田佳子（８４）が７日、都内で映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」の舞台あいさつに登壇した。

今作は終活をめぐる悲喜劇を描いた人気映画シリーズの第三作。舞台あいさつにはスペシャルゲストとして、作中に登場する、熊本県が誇る人気マスコットキャラクターのくまモンがサプライズ登場した。香月秀之監督が「くまモンってね、熊じゃないんですよ」と振ると、『くまモン隊のお兄さん』が「そうです。よく勘違いされるんですけど、熊じゃないです」と回答。続けて「名前の由来が、熊本の人、熊本のもの、熊本のもん、くまのもん、くまモンなんです。熊本の人です！熊無し県で熊自体がいない」と明かして、登壇者や観客を驚かせた。

三田は「黒いから熊と間違えちゃうもんね」といじりつつ、「握手しよ」と仲良しムード。くまモンとは初対面だといい、「初めて〜！映画の中で見たんですけど出てくるとは思わなかった」と笑顔。くまモンから肩たたきをされる場面もあったが、くまモンがどんどん近づいてきたため、「よりすぎ、よりすぎ」と笑っていた。