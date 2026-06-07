日本で開催されたキックの大会のセコンドに、世界的な大物ファイターの姿がラウンド間にアップで確認され、まさかの光景にファンがざわつく一幕があった。

【映像】セコンドに現れた世界的大物の姿

6月6日東京・EBARA WAVE ARENAおおた（大田区総合体育館）で開催された「RISE WORLD SERIES 2026 TOKYO」。第4試合ライト級（-62.5kg）3分3R延長1Rの一戦で郄橋聖人（TRIANGLE）とACHI（ONE LINK/TARGET)が激突。驚きのシーンは1ラウンド終了時に起こった。

昨年10月の「RISE.192」で2014年4月の「RISE.99」以来、久しぶりにRISEのリングに戻ってきたACHI。そのACHIのセコンドに思わぬ大物がついていた。

試合は3ラウンド2分23秒TKOで郄橋に敗れたACHI。1ラウンド終了時に自陣に戻ると、コーナーサイドに佇むまさかの大物の姿を中継カメラが捉えた。

実況アナが「後ろに見えるのがスーパーレックなんですね。豪華なんです。ACHIがスーパーレックのスポンサーという関係だそうで、今日セコンドに。いま後ろに見えました」と驚いた様子に語った。さらに「本当にスーパーレックか確認したんですが、本当にスーパーレックでした」と声を弾ませると、解説も「武尊選手と戦った…」と応じていた。

スーパーレックとはムエタイの世界王者に輝き、ONE Championshipでも王座を獲得。先日引退した日本の武尊とも激闘を繰り広げた人気選手。

まさかの展開にファンも反応。「これはすげえ」「まじで？」「スーパーレック？」と驚きの声が相次いでいた。