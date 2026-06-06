1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø½é¤á¤ÆÂç·¿¸¤¤Î¥êー¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ù·ë²Ì¢ªÊâ¤»Ï¤á¤ë¤È¡ÄÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ±þ¡Ù¤¬53ËüºÆÀ¸¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö´¶Æ°¡×
Âç·¿¸¤¤Î¤ª»¶ÊâÃæ¤Ë¡¢1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë½é¤á¤Æ¥êー¥É¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡©Âç·¿¸¤¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÂÐ±þ¤È¡¢2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¤ÇÂº¤¤»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç53Ëü8000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø½é¤á¤ÆÂç·¿¸¤¤Î¥êー¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ù·ë²Ì¢ªÊâ¤»Ï¤á¤ë¤È¡ÄÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ±þ¡Ù¡Û
1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Âç·¿¸¤¤Î¤ª»¶Êâ¤ËÄ©Àï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥´¥ó¤È¥µ¥óGON&SAN¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1ºÐ9¥ö·î¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ö¥´¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»¶Êâ¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¸¤¡Ö¥µ¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤ª¼ê¡¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡Ö¥êー¥É¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¥êー¥É¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¥êー¥É¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½÷¤Î»Ò¤¬´ò¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±½Ð¤¹¤È¡¢¾¯¤·Êâ¤¯¥¹¥Ôー¥É¤òÂ®¤á¤ë¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¾ï¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
Âç·¿¸¤¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëÂÐ±þ
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È½÷¤Î»Ò¤ÏµÞ¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¯¤·¡¢¥êー¥É¤ò¼êÊü¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤ä¤ëµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤ÆºÆ¤Ó¥êー¥É¤ò»ý¤Ä¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë°ìÊâÀè¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç2¿Í¤¬Æ»¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´í¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤Ã¤Á¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤ò°ÂÁ´¤ÊÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤ØÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¡ª
ÃçÎÉ¤¯¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à¸÷·Ê¤¬Âº¤¤
¤½¤Î¸å¤â½÷¤Î»Ò¤Ïµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¥êー¥É¤ò¼êÊü¤·¤¿¤ê»ý¤Á¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«·¤¤òÃ¦¤®»Ï¤á¤¿¤ê¤È¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤È¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÂº¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥¨¥¹¥³ー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥´¥ó¤È¥µ¥óGON&SAN¡×¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤È½÷¤Î»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥´¥ó¤È¥µ¥óGON&SAN¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£