森崎ウィン＆向井康二W主演『（LOVE SONG）』、「角川映画祭」で入場者プレゼントつき復活上映【キャストコメントあり】
俳優の森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』が「角川映画祭」で復活上映されることが発表された。あわせて、森崎と向井の喜びのコメントが到着。この度の復活上映と、きのう5日発売されたBlu-ray＆DVDを記念し、入場者プレゼントが配布される。
【画像】劇中登場のあのロゴだ！映画『（LOVE SONG）』入場者プレゼント
今年、角川映画50周年記念「角川映画祭」にラインナップされた本作は、現在、東京・角川シネマ有楽町にて上映中で、7月4日からは大阪・シネ・ヌーヴォにて上映される。以降も、復活上映として、名古屋、京都、岡山ほか全国順次上映される。
入場者プレゼントは、劇中で向井演じるカイのバンド「BYE SUNBURST」オフィシャルステッカー。21日より「角川映画祭」での『（LOVE SONG）』上映時に、先着順・数量限定で配布される。
本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結し、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがソウタとカイ、2人の運命をもう一度つないでいくピュアラブストーリー。昨年10月の公開以来、森崎演じるソウタと、向井演じるカイの、もどかしくも愛おしい距離感や、言葉にできない想いを音楽に託す姿が大きな反響を呼んだ。観るたびに新しい余韻が残る作品として、多くのリピーターを生み続けている。
■森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）コメント
▼森崎ウィン／ソウタ役
角川映画50周年、おめでとうございます。記念すべきこの素敵なタイミングで映画『（LOVE SONG）』に出演できたことをとても光栄に思います。リバイバル上映でまたスクリーンに帰れること、うれしくてたまりません。ぜひ1人でも多くの方に映画『（LOVE SONG）』が届くことを願い、角川映画の今後の作品も楽しみにしております。
森崎ウィン
▼向井康二（Snow Man）／カイ役
カイ役のSnow Man・向井康二です！この度は『(LOVE SONG)』、「角川映画祭」での復活上映決定！ということでとてもうれしいです！公開が終わってとても寂しく感じていたのでまた劇場でカイとソウタに会いにきてくださる時間が出来たことが本当にうれしいです！観てくださった方にも、初めて観てくださる方にも楽しんでいただける作品なので『(LOVE SONG)』の輪がより広がっていただけたらうれしいです。個人的にいまソウタ（ウィンくん）のキャンプYouTube見るのにハマってます笑。
【画像】劇中登場のあのロゴだ！映画『（LOVE SONG）』入場者プレゼント
今年、角川映画50周年記念「角川映画祭」にラインナップされた本作は、現在、東京・角川シネマ有楽町にて上映中で、7月4日からは大阪・シネ・ヌーヴォにて上映される。以降も、復活上映として、名古屋、京都、岡山ほか全国順次上映される。
本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結し、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがソウタとカイ、2人の運命をもう一度つないでいくピュアラブストーリー。昨年10月の公開以来、森崎演じるソウタと、向井演じるカイの、もどかしくも愛おしい距離感や、言葉にできない想いを音楽に託す姿が大きな反響を呼んだ。観るたびに新しい余韻が残る作品として、多くのリピーターを生み続けている。
■森崎ウィン＆向井康二（Snow Man）コメント
▼森崎ウィン／ソウタ役
角川映画50周年、おめでとうございます。記念すべきこの素敵なタイミングで映画『（LOVE SONG）』に出演できたことをとても光栄に思います。リバイバル上映でまたスクリーンに帰れること、うれしくてたまりません。ぜひ1人でも多くの方に映画『（LOVE SONG）』が届くことを願い、角川映画の今後の作品も楽しみにしております。
森崎ウィン
▼向井康二（Snow Man）／カイ役
カイ役のSnow Man・向井康二です！この度は『(LOVE SONG)』、「角川映画祭」での復活上映決定！ということでとてもうれしいです！公開が終わってとても寂しく感じていたのでまた劇場でカイとソウタに会いにきてくださる時間が出来たことが本当にうれしいです！観てくださった方にも、初めて観てくださる方にも楽しんでいただける作品なので『(LOVE SONG)』の輪がより広がっていただけたらうれしいです。個人的にいまソウタ（ウィンくん）のキャンプYouTube見るのにハマってます笑。