この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【過酷な現実】捕獲した大量のライギョの稚魚を飼育…「全滅するのも当たり前」命を育てる難しさに反響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの「真釣ちゃんねる」が、「捕まえたライギョの稚魚に活き餌を与える。１週間の様子」と題した動画を公開しました。動画では、自宅前の水路で捕獲した大量のライギョの稚魚を飼育し、試行錯誤しながら命と向き合う1週間の記録が収められています。



飼育が非常に難しいとされるライギョの稚魚。動画内でも「全滅するのも当たり前と言われているくらい」と語られており、毎日数匹が命を落とす厳しい状況が続きます。そこで、自然界に近い環境を作ろうと、ネット通販で活き餌の「ゾウリムシ」を購入しました。



水槽にゾウリムシを投入すると、稚魚たちの動きが一変。マクロレンズで捉えられた映像には、大きな目でしっかりと獲物を見据え、小さな口でパクパクと懸命にゾウリムシを捕食する姿が映し出されています。



しかし、飼育6日目にはかなりの数が死んでしまうという過酷な現実に直面。落ちてしまった個体は、飼育しているサワガニなどの餌として与え、無駄なく命を繋ぎます。その後、残った稚魚の半分を植物性プランクトンが豊富な「グリーンウォーター」に移すなどの対策を講じました。



1週間が経過しても数は減り続け、「やばそうだな」「難しい」と本音をこぼす場面も。自然の厳しさと命を育てることの難しさ、そして真剣に生き物と向き合うリアルな姿が印象的な動画となっています。