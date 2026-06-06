木戸大聖、赤の他人に「クリーニングのタグついてますよ」 葛藤の末に声かけ感謝される
勇気を振り絞って「すみません」
俳優の木戸大聖が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。自分を“よしよし”したくなったエピソードを明かした。
【集合写真】おしゃれ衣装で集結！公開記念あいさつに登壇した桜田ひより、木戸大聖ら
本作について、メガホンをとった風間太樹監督は「映画を見た後に自分自身を少しでも“よしよし”したくなるものになっていたらうれしい」と表現したことにちなみ、登壇者それぞれ「自分自身に“よしよし”したくなった日常のエピソード」を発表することに。木戸は「最近ですと、クリーニングのタグがついている人に『ついてますよ』って勇気をもって言ったことですね」と笑顔を見せた。
相手はまったく知らない人だったという。バスで明らかにタグがついていることに気づいた木戸は「どうしよう…！」と葛藤しながらも、まさにそのとき劇中の似たシーンが「パーンと降りてきて」と告白。一瞬見て見ぬふりを考えたと本音をこぼしつつ、実際には「すみません」と声をかけたといい、「本当にありがとうございます」と感謝され「言ってよかった…と思って、その勇気に自分をよしよし」とそのときの安堵がよみがえったような表情で明かしていた。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。
俳優の木戸大聖が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。自分を“よしよし”したくなったエピソードを明かした。
【集合写真】おしゃれ衣装で集結！公開記念あいさつに登壇した桜田ひより、木戸大聖ら
本作について、メガホンをとった風間太樹監督は「映画を見た後に自分自身を少しでも“よしよし”したくなるものになっていたらうれしい」と表現したことにちなみ、登壇者それぞれ「自分自身に“よしよし”したくなった日常のエピソード」を発表することに。木戸は「最近ですと、クリーニングのタグがついている人に『ついてますよ』って勇気をもって言ったことですね」と笑顔を見せた。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。