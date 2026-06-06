＜義母に裸を見られた！＞2人目が生まれ…？当然のように「合鍵で駆けつける」日常化【第2話まんが】
私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるのは義父が所有するアパートの一階の部屋。義両親が住む家の目の前にあります。しかし娘が生まれてすぐに引っ越してきた当時は、義母が合鍵を使って勝手に家に入ってくることにアゼンとしました。けれどそのことで助かることがあるのも事実です。すぐそばに義母がいて、いつでも入ってこられるのは安心だと、自分を納得させていたのでした。
2人目の息子が生まれると、義母が合鍵を使って駆けつけてくれることで大いに助けられ……。だからあまり強くも言えなくなり、そんな自分にもイライラしてしまうのでした。やがて娘が4歳、息子が2歳になったある日のこと。
赤い顔でぼーっとしている娘の体温を測ってみると……まさかの39度。その頃、ちょうど娘の通う幼稚園では感染症が流行していました。そんなこんなで翌日には息子も熱を出し、そしてみるみるうちに夫にも感染してしまい……。
子どもが2人になると、私だけでは手が回らない場面が増えました。それで結局なぁなぁになったまま、今に至ります。子どもたちはすごく懐いているし、何度も助けてもらっています。だからあまり強く言えなくて、そんな自分にもイライラするというループに陥っていました。
そんなある日、娘が発熱し、息子や夫、そして私までもが感染症に……。こんな状況で義母にアポなしで入って来られたら、きっと義両親にまで感染が広がって大変なことになるでしょう。私はスマホで義母に事情を説明し、「くれぐれも家に入ってこないでください」と伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
2人目の息子が生まれると、義母が合鍵を使って駆けつけてくれることで大いに助けられ……。だからあまり強くも言えなくなり、そんな自分にもイライラしてしまうのでした。やがて娘が4歳、息子が2歳になったある日のこと。
赤い顔でぼーっとしている娘の体温を測ってみると……まさかの39度。その頃、ちょうど娘の通う幼稚園では感染症が流行していました。そんなこんなで翌日には息子も熱を出し、そしてみるみるうちに夫にも感染してしまい……。
子どもが2人になると、私だけでは手が回らない場面が増えました。それで結局なぁなぁになったまま、今に至ります。子どもたちはすごく懐いているし、何度も助けてもらっています。だからあまり強く言えなくて、そんな自分にもイライラするというループに陥っていました。
そんなある日、娘が発熱し、息子や夫、そして私までもが感染症に……。こんな状況で義母にアポなしで入って来られたら、きっと義両親にまで感染が広がって大変なことになるでしょう。私はスマホで義母に事情を説明し、「くれぐれも家に入ってこないでください」と伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子