来週の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、“夕凪”村上穂乃佳を救う手立てを探し続ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」が6月8日〜6月12日に放送される。
【写真】夕凪（村上穂乃佳）に寄り添う直美（上坂樹里）『風、薫る』第51回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第51回（6月8日放送）あらすじ
りんは、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。
一方、直美は夕凪に寄り添い献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続ける…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】夕凪（村上穂乃佳）に寄り添う直美（上坂樹里）『風、薫る』第51回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
りんは、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。
一方、直美は夕凪に寄り添い献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続ける…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。