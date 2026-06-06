長谷川京子47歳、デコルテあらわのオシャレコーデに反響
女優の長谷川京子が3日にInstagramを更新。スタイリッシュなオフショットを披露すると、ファンから「優勝です」「肌見せ最高〜」といった反響が寄せられた。
【写真】長谷川京子のカッコいい腹筋とキュートな笑顔（3枚）
長谷川が「久しぶりにオシャレして」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ベアトップのインナーとワイドシルエットのパンツというコーディネートが収められている。
デコルテをあらわにした彼女のオフショットに、ファンからは「綺麗、優勝です」「スタイル抜群でとっても素敵です」「肌見せ最高〜」などの声が集まっている。
■長谷川京子（はせがわ きょうこ）
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）
【写真】長谷川京子のカッコいい腹筋とキュートな笑顔（3枚）
長谷川が「久しぶりにオシャレして」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ベアトップのインナーとワイドシルエットのパンツというコーディネートが収められている。
デコルテをあらわにした彼女のオフショットに、ファンからは「綺麗、優勝です」「スタイル抜群でとっても素敵です」「肌見せ最高〜」などの声が集まっている。
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）