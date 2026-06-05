ニッポン放送とTikTokのオリジナルコラボ番組『トークゴラッソ！』が、6月10日より全15回にわたってTikTok LIVEで配信されることが発表された。あわせて、番組のスペシャルゲストとして、JO1とINIのメンバー計12人で結成されたスペシャルユニット・JI BLUEの出演が決定した。

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本番組は、有楽町にあるという架空のサッカーチーム「有楽町ゴラッソFC」にメンバーが夜な夜な集まり、サッカーについて熱く語り合うというコンセプトのコラボ番組。サッカー元日本代表のメンバーやサッカー好きな出演者たちが集結する。

スペシャルゲストとして登場するJI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるユニット。あわせて、JI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」が『トークゴラッソ！』のオープニングおよびエンディングのテーマ曲として起用されることも決まった。

6月10日の初回配信に登場するのは、JO1の白岩瑠姫。『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを番組開始当初から担当しており、幼少期からサッカーをしていた経歴を持つ。

なお、全15回の配信はニッポン放送公式TikTokアカウントを通して、同局のスタジオから無料配信される。また、6月12日の生配信は、地上波ラジオ番組『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボSP～』との同時生放送となり、JO1から佐藤景瑚がゲスト出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）