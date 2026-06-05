高橋恭平、“胸キュンサプライズ”でキラキラアイドルぶり発揮「さすがなにわ男子！」 『山口くんはワルくない』新場面写真が公開
■守屋健太郎が語る撮影裏話も到着
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』がきょう5日に公開を迎え、高橋演じる主人公・山口くんやヒロイン・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の“アオハル”感あふれる新場面写真が解禁された。
【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志の浴衣姿のワンシーン
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
まずは、山口くんと皐が私服姿で寄り添い“自撮り”をするまぶしいカット。制服とはひと味違うプライベート感あふれる姿は、2人の甘酸っぱいデートの一コマを期待させる。一方、山口くんと、山口くんに特別な想いを抱く・石崎（岩瀬洋志）のツーショットは風情あふれる浴衣姿。金魚すくいに夢中になる山口くんを隣で見つめる石崎はなにかを伝えたそうな雰囲気を醸し出していて──彼が秘めた熱い視線がにじみ出た1枚となっている。
そんな山口くんと石崎の様子を間近で見て驚いた表情を見せる皐の姿も切り取られている。3人のみずみずしくも不器用な恋の矢印は複雑に交錯し、そのこじれた三角関係はさらに加速していく。皐と石崎が2人でイヤホンを片耳ずつ“半分こ”しながら音楽を聴いている横で、それを面白くなさそうに見つめる山口くんの姿を捉えた場面も。――もしかして山口くん、妬いてる（!?）一体どんなシチュエーションなのか、それぞれの思惑がすれ違う、恋の脆さや切なさを絶妙に描き出したカットとなっている。
山口くんの魅力に気づき、日に日に大きくなる自分の気持ちに戸惑いながらも彼を“ひとりじめ”したくなっていく皐。一方の石崎は、山口くんに特別な感情を抱き、彼に近づくために皐と親しくなっていくが、この2人の距離感もまた、山口くんでなくても気になってしまう絶妙な近さ。不器用ながらも真っ直ぐな3人が織りなす、この青春の一ページでしか味わえない儚（はかな）くも美しい恋模様の行方に注目だ。
メガホンを取った守屋健太郎監督は、「斉木優先生の原作は、大事件が起きるわけではないけれど、読みはじめるとつい目が離せなくなる。それは作品の中で、登場人物ひとりひとりがとても生き生きとしていて、細かいディテールまで丁寧に描かれているからなんです。だからこそ、映画化では原作の持つ雰囲気のままキャラクターを見せることが、重要なんじゃないかと思いました。原作ファンの学生さんには“このクラスの一員になりたい”、大人ファンには“こういう学園生活を送りたかった”と思ってもらえるような映画を作りたかった」と、映画化における並々ならぬこだわりを明かす。
劇中では、皐のモノローグをテロップで表現する演出や、照れると耳が赤くなる山口くんの愛らしい仕草など、少女漫画らしいきらめきをそのまま映像へ昇華。同じく『別冊フレンド』で連載されていた『スプラウト』（作：南波あつこ）のドラマ化を手がけた際、守屋監督が積み重ねた“少女漫画研究”の知見が大きなヒントになっているという。
公開に先駆けて行われた試写会では、客席から歓喜の声が飛び交った。その反響を振り返り、監督は「ハラハラする映画やゲラゲラ笑う映画だと、ニコニコしながら出てくると思うんですが、この作品はみなさん“ニヤニヤ”しながら出てきて（笑）。ドーパミンというより、セロトニンがじんわり出るというか、企画当初に目指していた“ちょっとした幸福感に包まれる作品”になれたのかなと思っています。原作を読んだとき、まるでクラスメイトの一員になったような感覚があって、それを映画でも大切にしました。実際に同じ経験がなくても、あのクラスの一員になった気分で、楽しんでもらえたら」とにこやかに語る。
今作がヒロインの皐“だけ”が山口くんの魅力に気づくことから始まる物語であることにちなみ、監督“だけ”が知る高橋恭平の撮影秘話も。「エンドロールのあとに“とあるカット”を入れたんですが、僕からは細かい指示をせず、恭平さんに任せて、ぶっつけ本番で撮ったんです。さすがなにわ男子！キラキラアイドル、恐れ入りましたね。最後の最後までぜひ楽しんでください！」と、座長としての圧倒的な輝きを大絶賛した。監督をも脱帽させた、エンドロール後に待ち受けるサプライズカットの真相とは。
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』がきょう5日に公開を迎え、高橋演じる主人公・山口くんやヒロイン・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の“アオハル”感あふれる新場面写真が解禁された。
【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志の浴衣姿のワンシーン
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
そんな山口くんと石崎の様子を間近で見て驚いた表情を見せる皐の姿も切り取られている。3人のみずみずしくも不器用な恋の矢印は複雑に交錯し、そのこじれた三角関係はさらに加速していく。皐と石崎が2人でイヤホンを片耳ずつ“半分こ”しながら音楽を聴いている横で、それを面白くなさそうに見つめる山口くんの姿を捉えた場面も。――もしかして山口くん、妬いてる（!?）一体どんなシチュエーションなのか、それぞれの思惑がすれ違う、恋の脆さや切なさを絶妙に描き出したカットとなっている。
山口くんの魅力に気づき、日に日に大きくなる自分の気持ちに戸惑いながらも彼を“ひとりじめ”したくなっていく皐。一方の石崎は、山口くんに特別な感情を抱き、彼に近づくために皐と親しくなっていくが、この2人の距離感もまた、山口くんでなくても気になってしまう絶妙な近さ。不器用ながらも真っ直ぐな3人が織りなす、この青春の一ページでしか味わえない儚（はかな）くも美しい恋模様の行方に注目だ。
メガホンを取った守屋健太郎監督は、「斉木優先生の原作は、大事件が起きるわけではないけれど、読みはじめるとつい目が離せなくなる。それは作品の中で、登場人物ひとりひとりがとても生き生きとしていて、細かいディテールまで丁寧に描かれているからなんです。だからこそ、映画化では原作の持つ雰囲気のままキャラクターを見せることが、重要なんじゃないかと思いました。原作ファンの学生さんには“このクラスの一員になりたい”、大人ファンには“こういう学園生活を送りたかった”と思ってもらえるような映画を作りたかった」と、映画化における並々ならぬこだわりを明かす。
劇中では、皐のモノローグをテロップで表現する演出や、照れると耳が赤くなる山口くんの愛らしい仕草など、少女漫画らしいきらめきをそのまま映像へ昇華。同じく『別冊フレンド』で連載されていた『スプラウト』（作：南波あつこ）のドラマ化を手がけた際、守屋監督が積み重ねた“少女漫画研究”の知見が大きなヒントになっているという。
公開に先駆けて行われた試写会では、客席から歓喜の声が飛び交った。その反響を振り返り、監督は「ハラハラする映画やゲラゲラ笑う映画だと、ニコニコしながら出てくると思うんですが、この作品はみなさん“ニヤニヤ”しながら出てきて（笑）。ドーパミンというより、セロトニンがじんわり出るというか、企画当初に目指していた“ちょっとした幸福感に包まれる作品”になれたのかなと思っています。原作を読んだとき、まるでクラスメイトの一員になったような感覚があって、それを映画でも大切にしました。実際に同じ経験がなくても、あのクラスの一員になった気分で、楽しんでもらえたら」とにこやかに語る。
今作がヒロインの皐“だけ”が山口くんの魅力に気づくことから始まる物語であることにちなみ、監督“だけ”が知る高橋恭平の撮影秘話も。「エンドロールのあとに“とあるカット”を入れたんですが、僕からは細かい指示をせず、恭平さんに任せて、ぶっつけ本番で撮ったんです。さすがなにわ男子！キラキラアイドル、恐れ入りましたね。最後の最後までぜひ楽しんでください！」と、座長としての圧倒的な輝きを大絶賛した。監督をも脱帽させた、エンドロール後に待ち受けるサプライズカットの真相とは。