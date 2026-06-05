「ブレーブス２−７ブルージェイズ」（４日、アトランタ）

ブルージェイズが連敗を４で止めた。岡本和真内野手は２試合ぶりのマルチ安打をマークするなど５打数２安打。打率を・２２５へ上昇させた。五回の第３打席では惜しくも好捕されたがセンターへ飛距離１２３メートルの特大飛球を放ち、状態の良さを伺わせた。

三回の第２打席で難敵左腕のセールからボテボテの三ゴロを放ち、全力疾走で内野安打へと変えた岡本。好機を広げると、マカドゥー、ストローの適時打などで一挙３点を先制した。

五回無死一塁、岡本が難敵左腕のセールに追い込まれながらも外角スライダーを捉えると打球はセンターへ高々と舞い上がった。敵地は大きくどよめいた打球はバックスクリーンへ。だがハリスがフェンスに激突しながらキャッチ。抜ければ長打は確実で球場によってはホームランになっていた打球がアウトになってしまった。

飛距離は１２３メートル。一塁走者のゲレーロも慌てて一塁へ戻った。七回の第４打席では痛烈なピッチャー返しが投手の足に当たって強襲内野安打に。２日以来、２試合ぶりのマルチ安打をマークした岡本。状態は確実に上がってきている。

九回の好機は三振に倒れたが、打線が奮起してダメ押し。チームは今季初の貯金生活目前から大逆転サヨナラ負けを喫し、そのダメージを引きずるかのように４連敗を喫していた。それでもナ・リーグ最高勝率をマークするブレーブスからあげた１勝。勢いを取り戻す価値ある白星になりそうだ。