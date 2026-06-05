【田鎖ブラザーズ 第8話】両親殺害事件の犯人が明らかに？真＆稔、真相に迫る
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、5日に放送される。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
両親を殺害した犯人に繋がる唯一の手掛かり、津田（飯尾和樹）の取材ノートのメモがついに復元された。真（岡田将生）と稔（染谷将太）が読み進めていると、突然真の上司・小池（岸谷五朗）が兄弟の家を訪れメモを持ち去ってしまう。しかし後日稔が調べると、小池はメモを県警に提出していなかった。
小池も銃の密造に関わっていたのでは？と疑う真は小池を問い詰める。そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮かび上がる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第8話あらすじ
両親を殺害した犯人に繋がる唯一の手掛かり、津田（飯尾和樹）の取材ノートのメモがついに復元された。真（岡田将生）と稔（染谷将太）が読み進めていると、突然真の上司・小池（岸谷五朗）が兄弟の家を訪れメモを持ち去ってしまう。しかし後日稔が調べると、小池はメモを県警に提出していなかった。
小池も銃の密造に関わっていたのでは？と疑う真は小池を問い詰める。そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮かび上がる。
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