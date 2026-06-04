横田真悠『ラヴィット！』クイズコーナーで“まさかの回答” スタジオ騒然
モデルで俳優の横田真悠が、4日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。クイズコーナーで“まさかの回答”を行い、総ツッコミを受けた。
【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠
「新感覚アップデートクイズ」とのコーナーで「SNSの「X」で投稿することをなんという？」との問題が出題された際、正解は「ポスト」であるところ、横田はなんと「エクストレイル」と回答。
横田の回答にツッコミの声が相次ぐと、横田は恥ずかしそうに「本当にわからなかったんです」とポツリ。MCの川島明が「これ書いて、よく真顔でいましたね（笑）」とイジると、横田は「旧Twitterは（ツから発音が始まるから）『ツイート』だから、Xは『ツイート』にはならないじゃないですか？だから（Xはエから発音が始まるのでエクストレイルにした）。もう、わかんなくて。わかんない！」と独自の解釈をしていることが判明していた。
【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠
「新感覚アップデートクイズ」とのコーナーで「SNSの「X」で投稿することをなんという？」との問題が出題された際、正解は「ポスト」であるところ、横田はなんと「エクストレイル」と回答。
横田の回答にツッコミの声が相次ぐと、横田は恥ずかしそうに「本当にわからなかったんです」とポツリ。MCの川島明が「これ書いて、よく真顔でいましたね（笑）」とイジると、横田は「旧Twitterは（ツから発音が始まるから）『ツイート』だから、Xは『ツイート』にはならないじゃないですか？だから（Xはエから発音が始まるのでエクストレイルにした）。もう、わかんなくて。わかんない！」と独自の解釈をしていることが判明していた。