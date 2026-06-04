Snow Man岩本照主演ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』日本版全キャスト＆公演の詳細が解禁
Snow Man・岩本照が主演し、和希そらがヒロイン役を務めるミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』が、9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演されることが決定。共演キャストとして、尾上寛之、青野紗穂、壮一帆、鶴見辰吾、宮原浩暢、佐藤真弓が出演するほか、木村美桜と坂本愛来がダブルキャストを務めることが発表された。
【写真】『タイムトラベラーズ・ワイフ』日本版全キャストたち
本作は、時間にほんろうされながらも互いを選び続けようとする、時空を超えたふたりの物語。
自らの意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリーは、ある日クレアという女性と出会い、彼女の過去へ何度も旅するうちに、ふたりの運命は深く結びついていく。しかし予測不能な時間の移動には次第に不穏な影が差し、夫婦となったふたりの現在をも揺るがしていく−。
原作は、2003年に米国で出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラーリストに28週連続トップ10入りを果たし、250万部以上の売上を記録した。2009年にはブラッド・ピットらが製作総指揮を務め、レイチェル・マクアダムス、エリック・バナらが出演し映画化。日本でも『きみがぼくを見つけた日』の邦題で公開された。2022年には米国でテレビドラマ化。
2023年には、グラミー賞受賞アーティストのジョス・ストーンと、世界的バンド「Eurythmics」のデイヴ・スチュワートによる音楽、人気劇作家ローレン・グンダーソンによる脚色でミュージカル化され、ロンドン・ウエストエンドにて上演。「時を超えてめぐる究極の愛」に連日スタンディングオベーションが続いた。
日本版では、主人公の時空を旅する男ヘンリー役を岩本照、ヒロインであるヘンリーの妻クレア役を和希そらが務める。上演台本と演出はウォーリー木下。
この度、脇を固める全キャストが解禁。
ゴメス役に、確かな演技力で舞台・映像問わず活躍する尾上寛之。チャリス役に、圧倒的な歌唱力を誇る青野紗穂。ヘンリーの母アリアナ役に元宝塚歌劇団雪組トップスターの壮一帆、父リチャード役にベテラン俳優の鶴見辰吾。 クレアの父フィリップ役に宮原浩暢、母ルシール役に佐藤真弓。そして物語の鍵を握る娘・アルバ役を木村美桜と坂本愛来がダブルキャストで務める。
併せて、公演の詳細日程が決定。9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演。チケット料金は、東京がS席1万6000円、A席が11000円。大阪はS席1万6000円、A席1万4000円、B席1万1000円。チケットの先行開始は7月15日12時、一般発売は8月8日10時から。ダブルキャストの出演スケジュールは後日発表する予定。
さらに今回、作品の世界観を感じられるスポット映像、岩本照と和希そらのインタビュー映像も公開された。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUPミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』は、9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演。
本作は、時間にほんろうされながらも互いを選び続けようとする、時空を超えたふたりの物語。
自らの意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリーは、ある日クレアという女性と出会い、彼女の過去へ何度も旅するうちに、ふたりの運命は深く結びついていく。しかし予測不能な時間の移動には次第に不穏な影が差し、夫婦となったふたりの現在をも揺るがしていく−。
原作は、2003年に米国で出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニューヨーク・タイムズ」のベストセラーリストに28週連続トップ10入りを果たし、250万部以上の売上を記録した。2009年にはブラッド・ピットらが製作総指揮を務め、レイチェル・マクアダムス、エリック・バナらが出演し映画化。日本でも『きみがぼくを見つけた日』の邦題で公開された。2022年には米国でテレビドラマ化。
2023年には、グラミー賞受賞アーティストのジョス・ストーンと、世界的バンド「Eurythmics」のデイヴ・スチュワートによる音楽、人気劇作家ローレン・グンダーソンによる脚色でミュージカル化され、ロンドン・ウエストエンドにて上演。「時を超えてめぐる究極の愛」に連日スタンディングオベーションが続いた。
日本版では、主人公の時空を旅する男ヘンリー役を岩本照、ヒロインであるヘンリーの妻クレア役を和希そらが務める。上演台本と演出はウォーリー木下。
この度、脇を固める全キャストが解禁。
ゴメス役に、確かな演技力で舞台・映像問わず活躍する尾上寛之。チャリス役に、圧倒的な歌唱力を誇る青野紗穂。ヘンリーの母アリアナ役に元宝塚歌劇団雪組トップスターの壮一帆、父リチャード役にベテラン俳優の鶴見辰吾。 クレアの父フィリップ役に宮原浩暢、母ルシール役に佐藤真弓。そして物語の鍵を握る娘・アルバ役を木村美桜と坂本愛来がダブルキャストで務める。
併せて、公演の詳細日程が決定。9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演。チケット料金は、東京がS席1万6000円、A席が11000円。大阪はS席1万6000円、A席1万4000円、B席1万1000円。チケットの先行開始は7月15日12時、一般発売は8月8日10時から。ダブルキャストの出演スケジュールは後日発表する予定。
さらに今回、作品の世界観を感じられるスポット映像、岩本照と和希そらのインタビュー映像も公開された。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUPミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』は、9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演。