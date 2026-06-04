ガールズグループ「TWICE」「MISAMO」のメンバー・MOMOが3日、自身のインスタグラムを更新。独特なファッションが反響を呼んでいる。



【写真】かなり“攻めた”姿にファンもビックリ「凄い衣装着せるなぁ」

ファッションブランド「MIU MIU」の白シャツを再利用した、白地に花柄のセットアップ姿で、カーキ色のチノから作ったバッグを持つカットを投稿。MOMO本人も「Love」と気に入ったファッションだが、トップスは両脇を2本の紐でつないだだけでガラ空き。胸元だけの小さなエプロンのような大胆なデザインだ。



MOMOは最近、際どい露出でたびたび注目を集めている。4月に行われた映画「プラダを着た悪魔2」のイベントでは、ボディラインのはっきりとした真っ赤なドレスで登場。肩ひもをずり下げるような着こなしが話題を呼んだ。2月には雪の積もる屋外でファーのついたパーカージャケット姿を披露したが、内側は超ハイレグ水着のようなインナーだった。



今回も“攻めた”ファッション。それでも、スタイリッシュに着こなすのはさすがトップスターだ。ファンからは「凄い衣装着せるなぁ 本人は納得してんのか？」「可愛い」「隅から隅までじっくり見てる」「めちゃめちゃかわいい」「なんですか！その服は!?可愛いけどパリコレすぎるヨ!!」「モモりん横開いてるよ」など、驚きと称賛のコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）