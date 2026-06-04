『今夜、秘密のキッチンで』第9話 あゆみと慧の裏で渉の思惑が渦巻く
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第9話が4日に放送。どんな困難も2人で乗り越えていく覚悟のあゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の裏で渉（中村俊介）の思惑が渦巻く。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話 渉（中村俊介）の思惑が渦巻く
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第9話あらすじ
薬膳教室の最終日。あゆみは、慧と会うのはこれが最後と決めていた。その教室で慧が口ずさんだ、聞き覚えのあるメロディー。それを聞いて、3年前の鎌倉の山の中で咲いていた珍しい花が、あゆみの脳裏に浮かぶ。それは、実は慧が植えた金針菜の花だった。あゆみがその花を見た時に聞こえてきた鼻歌は、慧だった。2人は、あの時、同じ場所にいたのだ。キッチンで出会う、ずっと前から。
「どうしようもないくらい、好きなんです」。想いがあふれ出す慧と、その言葉に涙がこぼれるあゆみ。2人はキッチンスタジオで抱きしめ合う。その時、スタジオの外に一台の車が停まった。車を降りスタジオを見上げたのは……渉だった。
次の朝、何事もなかったかのように出社する渉。あゆみは、渉が帰宅したら自分の慧への気持ちをちゃんと話そうと心に決める。ミールキットに合うレシピを考えるため、あゆみは慧とビデオ通話をする。藤子（瀧本美織）にもちゃんと話すから心配しないで、と伝える慧。
そして、2人だけのリモート料理教室が始まる。慧のアドバイスを聞きながら『牛肉の赤ワイン風味ストゥファート』を作っていく。以前は、そばにいても触れることさえできなかった。でも今は違う。どこにいてもお互いの存在を感じることができる。幸福感に包まれながら料理するあゆみ。慧は、美味しそうに料理を頬張るあゆみが愛しくてたまらない。
一方、坪倉グループ社長室では、産地偽装の有力な情報を里佳（月城かなと）が手に入れたと知った渉が、疑惑をもみ消すためにある考えを張り巡らせていた。どんな困難も2人で乗り越えていく覚悟のあゆみと慧。しかし、裏では渉の思惑が渦巻いていて…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話 渉（中村俊介）の思惑が渦巻く
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
薬膳教室の最終日。あゆみは、慧と会うのはこれが最後と決めていた。その教室で慧が口ずさんだ、聞き覚えのあるメロディー。それを聞いて、3年前の鎌倉の山の中で咲いていた珍しい花が、あゆみの脳裏に浮かぶ。それは、実は慧が植えた金針菜の花だった。あゆみがその花を見た時に聞こえてきた鼻歌は、慧だった。2人は、あの時、同じ場所にいたのだ。キッチンで出会う、ずっと前から。
「どうしようもないくらい、好きなんです」。想いがあふれ出す慧と、その言葉に涙がこぼれるあゆみ。2人はキッチンスタジオで抱きしめ合う。その時、スタジオの外に一台の車が停まった。車を降りスタジオを見上げたのは……渉だった。
次の朝、何事もなかったかのように出社する渉。あゆみは、渉が帰宅したら自分の慧への気持ちをちゃんと話そうと心に決める。ミールキットに合うレシピを考えるため、あゆみは慧とビデオ通話をする。藤子（瀧本美織）にもちゃんと話すから心配しないで、と伝える慧。
そして、2人だけのリモート料理教室が始まる。慧のアドバイスを聞きながら『牛肉の赤ワイン風味ストゥファート』を作っていく。以前は、そばにいても触れることさえできなかった。でも今は違う。どこにいてもお互いの存在を感じることができる。幸福感に包まれながら料理するあゆみ。慧は、美味しそうに料理を頬張るあゆみが愛しくてたまらない。
一方、坪倉グループ社長室では、産地偽装の有力な情報を里佳（月城かなと）が手に入れたと知った渉が、疑惑をもみ消すためにある考えを張り巡らせていた。どんな困難も2人で乗り越えていく覚悟のあゆみと慧。しかし、裏では渉の思惑が渦巻いていて…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。