31日、『新婚さんいらっしゃい！』にて番組史上で初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」する異例の放送となった。

【映像】かわいすぎる！マッチングアプリの妻のプロフィール写真

今回登場したのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。2人が手繰り寄せたあまりにもドラマチックすぎる「27年越しの運命の伏線回収」の物語が明かされ、MCの藤井隆も「ドラマ以上！」「一生忘れへんと思う」と大絶賛した。

すべての始まりは27年前の大阪で、同じ病院、ほぼ同じタイミングで生を受け、生後まもない時期に“奇跡の初対面”を果たしていた2人。しかし、夫の家の引っ越しにより幼少期に完全に音信不通となり、お互いの記憶もないまま“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいた。そんな2人が2年前、結婚を意識して登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たす。

アプリの中で、夫は思わず妻の写真が目に留まり「可愛い」「サイズ感も良い」と好印象を抱いたといい、初デートから早速猛アプローチ。穏やかなルックスのイメージとは異なるガツガツした姿勢をみせる夫のギャップにスタジオも衝撃を受けていた。