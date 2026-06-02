Hカップのド迫力バストと端正な美貌を武器に、グラビアシーンで圧倒的な存在感を放つ天野ちよさん（31）の1st写真集『ひとしずく』（撮影：西條彰仁）が7月10日にリリースされます。



【写真】かつてない露出カットに挑んだ天野ちよさん

天野さんがSNSで「私のファースト写真集が情報解禁されました！ いつも応援してくれている皆のお陰で、 夢だった写真集が7/10(金) 光文社さんからついに発売です」と報告しました。



撮影のロケーションは沖縄本島。テーマは「濡れる」。海辺や森の幻想的な自然のなかで、プライベート感あふれるヴィラで、ゴージャスなナイトプールで、カラダに水滴をまとい天野さんが官能を解放します。ランジェリーの紐を外したり、シャツをはだけたり、かつてない露出感のカットにも挑戦。 異次元のグラマーを惜しげもなく見せつけながら、オトナの女性のなまめかしさを限界まで追求した1冊となっています。



天野さんはFLASHで厳選カットを初解禁。官能を解放したどこまでも艶っぽい表現に挑戦。SNSでは「1st写真集の写真反響あって嬉しい♡♡ みんなおめでとうコメントありがとう！ ⁡ 写真集発売まであと1ヶ月 今週発売のFLASHさんに掲載して頂いてます」と喜びを投稿しています。同誌には、沢口愛華さん、天木じゅんさん、百田彩夏さん、愛染のえるさん、星野琴さん、八木仁愛さんらが登場しています。



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B92（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後、 2024 年11月に1stDVD「ちよのこと」をリリースし、グラビアデビュー。同作が、DMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位に輝くなど、完璧なスタイルで人気を博す。最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）