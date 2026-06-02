長嶋さんの功績をたたえるため新設された「長嶋茂雄賞」の選考が、今年からスタートする。

走攻守の成績に加え、ファンを魅了し、プロ野球の社会的な価値向上に貢献した野手が対象となる。

現時点での有力候補として、阪神の佐藤は外せないだろう。打率３割７分、１４本塁打、３９打点は、堂々のリーグトップ。このままいけば、自身初の三冠王も夢ではない。長打率は７割を超え、得点圏打率も４割３分６厘と圧巻の数字を残している。リーグ連覇を狙う阪神打線を引っ張る主砲は、「（長嶋さんは）ミスタープロ野球。そういう時代を作った人に、少しでも近づけたら」と意気込む。

ソフトバンクの周東は、自慢の脚力で大きな衝撃を与えた。５月１０日のロッテ戦の三回二死で、三塁から単独ホームスチールを成功させた。「（打率などの）数字は上下するし、予想もできない。でも一生懸命やることはいつでもできる。そういうところでみせられたらいい」。ハッスルプレーでファンを熱狂させた長嶋さんと共通する思いを口にする。

身体能力を武器にしたスケールの大きなプレーが魅力の日本ハムの万波は今季、その強肩でファンを驚かせている。定位置の右翼から繰り出す、矢のような「レーザービーム」で、５補殺は両リーグの外野手トップ。「僕のプレースタイルを考えると、まさに目指すべき賞として一番ぴったり。シーズンを通して（走攻守）トータルで目立たなきゃいけない」と意欲満々だ。

選考委員は、王会長ら球界のレジェンド５人。王会長は「長嶋さんは一年中、ファンの胸をときめかせてくれた人。選手も『第１回は俺だ』とやる気が出ると思う。野球界は長嶋賞ができたことでより盛り上がるでしょう」と期待を込める。「ミスター」の後継者として、「第１号」に輝くのは、はたして誰か。（記録は１日現在）

選考委員の略歴は以下の通り。

王貞治（おう・さだはる） １９４０年５月２０日生まれ。５９年に巨人入団。７７年に世界記録の７５６本塁打を樹立し、初の国民栄誉賞を受賞した。巨人やソフトバンクで監督を務め、２００６年の第１回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では監督として日本を優勝に導いた。

山本浩二（やまもと・こうじ） １９４６年１０月２５日生まれ。６９年、法大から広島に入団。７５年に首位打者を獲得し、広島初優勝の原動力となった。７７年から５年連続４０本塁打以上を放った「ミスター赤ヘル」。広島の監督を通算１０年務め、２０１３年のＷＢＣで日本代表を率いた。

岡田彰布（おかだ・あきのぶ） １９５７年１１月２５日生まれ。８０年、早大から阪神に入団し、新人王を獲得。８５年は主力として日本一に貢献した。９５年に引退。２００４年に阪神監督に就任し、０５年にリーグ制覇。オリックス監督を経て阪神監督に復帰し、２３年に日本一となった。

栗山英樹（くりやま・ひでき） １９６１年４月２６日生まれ。８４年、東京学芸大からドラフト外でヤクルト入りし、９０年に現役引退。２０１２〜２１年に日本ハム監督を務めてリーグ優勝２回、日本一１回。２３年のＷＢＣで日本代表を率いて３大会ぶりの優勝に導いた。２６年に殿堂入り。

松井稼頭央（まつい・かずお） １９７５年１０月２３日生まれ。９４年に大阪・ＰＬ学園高から西武入団。２００２年に打率３割、３０本塁打、３０盗塁の「トリプルスリー」達成。米大リーグで活躍した後、１１年に楽天入りし、１８年に西武で引退。２３年から２４年途中まで西武の監督を務めた。