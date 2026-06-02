名古屋市南区で男女2人が死亡したひき逃げ事件で、逮捕された男の運転するマイクロバスは、死亡した男性を100メートルあまり引きずっていたとみられることがわかりました。

【写真を見る】マイクロバスひき逃げ バスは死亡した35歳男性を100メートルあまり引きずったか 男性の父親｢かばん、ちぎれちゃっている｣

先月29日、名古屋市南区の交差点でスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはね、この事故で田中新さん（35）と、大石有記さん（36）が死亡しました。

男性を100メートルあまり引きずったか

警察は、マイクロバスを運転していた酒井照也容疑者（85）をひき逃げなどの疑いで逮捕。調べに対し、酒井容疑者は容疑を認めているということです。

死亡した2人は、横断歩道を渡り始めたところでバスにはねられていて、バスは、その後蛇行するように走行し、田中新さんを100メートルあまり引きずったとみられています。

亡くなった男性の父親「何でこんなことに…」

亡くなった田中さんの父親は…



（田中さんの父親）

「これ、かばんの一部。ちぎれちゃっている。何でこんなことになったんだろう」

また、大石有記さんは名古屋市内のダンススクールで多くのクラスを持つ人気講師だったといいます。



（大石さんの教え子）

「とにかく明るくて毎回笑顔で接してくれて、優しい先生でした」



警察が、当時の状況を詳しく調べています。