山田裕貴、1人だけ明るめカラーのスーツで大慌て それでもアピール「万極感があります！」
俳優の山田裕貴が2日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアに登壇した。
【写真】かっこいい！明るめスーツを着て手を振る山田裕貴
イベントの冒頭、会場内のポスター前から中継が行われた。万極役の山田は話題を向けられると、忙しいふり。その後、カメラを右往左往させるなど翻ろう。「撮影は楽しかったです」と振り返り、「万極のバトルが見られます」と予告していた。
また、桓騎役の坂口憲二が「1番大事なのは桓騎になって現場に行く」と役作りを振り返る。そして「今日も案内には『男性はスーツとネクタイ』と書いてあった。僕はあえてネクタイをせずに桓騎を表現してみました。そしたら隣に緑のスーツがいた。もっと上がいた」と坂口はニヤリ。ただ1人明るいカラーのスーツだった山田は「すみません…。指定がなかったんですけど僕だけ色が…。もうちょっと統一すればよかった」と大慌てだったが「万極感があります！」とアピールしていた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールド・プレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。
【写真】かっこいい！明るめスーツを着て手を振る山田裕貴
イベントの冒頭、会場内のポスター前から中継が行われた。万極役の山田は話題を向けられると、忙しいふり。その後、カメラを右往左往させるなど翻ろう。「撮影は楽しかったです」と振り返り、「万極のバトルが見られます」と予告していた。
また、桓騎役の坂口憲二が「1番大事なのは桓騎になって現場に行く」と役作りを振り返る。そして「今日も案内には『男性はスーツとネクタイ』と書いてあった。僕はあえてネクタイをせずに桓騎を表現してみました。そしたら隣に緑のスーツがいた。もっと上がいた」と坂口はニヤリ。ただ1人明るいカラーのスーツだった山田は「すみません…。指定がなかったんですけど僕だけ色が…。もうちょっと統一すればよかった」と大慌てだったが「万極感があります！」とアピールしていた。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールド・プレミアには山崎賢人（※崎＝たつさき）、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。