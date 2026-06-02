「RIZINガール」元STU48森香穂、結婚・妊娠発表 お相手とのキスショット＆ウエディングドレス姿公開
【モデルプレス＝2026/06/02】元STU48で「RIZINガール2023」の森香穂（29）が6月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚と第1子妊娠を同時発表した。
【写真】結婚発表の29歳元STU、お相手とのキスショット
森は直筆の文書を公開し「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。また「新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と明かし「本日6月1日で29歳になりました。こうして新しい人生の節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
さらに「これまでお会いできる機会を楽しみにしてくださっていた皆さまへ。今回のご報告までの間、体調面などもあり、思うようにその機会を作ることができず、結果としてご心配やご不安にさせてしまっていたらごめんなさい」と伝え「これからは形を変えながらにはなりますが、変わらず皆さまと繋がっていけたら嬉しいです」と記した。
最後には「これからは夫婦として、そして母として、あたたかい家庭を築いていけるよう歩んでいきます。今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけ。投稿では、ウエディングドレス姿の森がお相手と見つめ合う2ショットをはじめ、浜辺でキスする動画などが公開されている。
森は2017年、STU48の1期生としてデビュー。2019年にグループを卒業した後は芸能事務所「ゼロイチファミリア」に移籍し、アイドルグループ・＃よーよーよーのメンバーとして活動するも2022年に活動休止。2023年9月、格闘技イベント「RIZIN」の「RIZINガール2023」赤色担当に選出され、7月28日開催の「超RIZIN.3」朝倉未来vs平本蓮の試合にも出演していた。（modelpress編集部）
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◆森香穂、結婚・妊娠発表
森は直筆の文書を公開し「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。また「新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と明かし「本日6月1日で29歳になりました。こうして新しい人生の節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
最後には「これからは夫婦として、そして母として、あたたかい家庭を築いていけるよう歩んでいきます。今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけ。投稿では、ウエディングドレス姿の森がお相手と見つめ合う2ショットをはじめ、浜辺でキスする動画などが公開されている。
◆結婚・妊娠発表した森香穂って？
森は2017年、STU48の1期生としてデビュー。2019年にグループを卒業した後は芸能事務所「ゼロイチファミリア」に移籍し、アイドルグループ・＃よーよーよーのメンバーとして活動するも2022年に活動休止。2023年9月、格闘技イベント「RIZIN」の「RIZINガール2023」赤色担当に選出され、7月28日開催の「超RIZIN.3」朝倉未来vs平本蓮の試合にも出演していた。（modelpress編集部）
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