記事ポイント ハウステンボスの長崎洋食レストラン「とっとっと」に、【期間限定】苺のチューリップアラモードが登場。カスタードプリンとミックスベリーに、チューリップ型の苺をあしらったプリン・アラモードです。提供時間は11:00〜17:00、価格は1,200円です。 ハウステンボスの長崎洋食レストラン「とっとっと」に、【期間限定】苺のチューリップアラモードが登場。カスタードプリンとミックスベリーに、チューリップ型の苺をあしらったプリン・アラモードです。提供時間は11:00〜17:00、価格は1,200円です。

ハウステンボスの長崎洋食レストラン「とっとっと」に、期間限定スイーツ「【期間限定】苺のチューリップアラモード」が登場！

カスタードプリンとミックスベリーに、チューリップ型の苺をあしらった、春を感じさせるプリン・アラモードです。

ハウステンボス「とっとっと」【期間限定】苺のチューリップアラモード

店舗名：とっとっと場所：ハウステンボス タワーシティジャンル：長崎洋食価格：1,200円提供時間：11:00〜17:00

「とっとっと」は、ハウステンボスのタワーシティにある長崎洋食レストランです。

トルコライスなどの洋食メニューを中心に、パーク散策中の食事や休憩に利用しやすい店舗です。

「苺のチューリップアラモード」は、カスタードプリン、ミックスベリー、苺を重ねたグラス仕立てのデザートです。

チューリップ型の苺をあしらった春スイーツ

トップには、チューリップ型に仕立てた苺を飾っています。

苺の下にはホイップクリームを重ね、カスタードプリンの上にのせています。

苺の赤とプリンの色合いが、春らしい見た目を引き立てます。

カスタードプリンとミックスベリーの重なり

グラスの中には、カスタードプリン、ホイップクリーム、苺、シリアル、ミックスベリーを重ねています。

側面にはスライスした苺が並び、断面から層の重なりが見える仕立てです。

カラメルのかかったプリンとベリーを組み合わせた、食後にも選びやすいアラモードです。

11時から17時まで提供される期間限定メニュー

提供時間は11:00〜17:00のランチタイム限定です。

チューリップ型の苺とカスタードプリン、ミックスベリーを重ねた、見た目にも春を感じられる期間限定スイーツ。

ハウステンボス「とっとっと」で提供される「【期間限定】苺のチューリップアラモード」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「【期間限定】苺のチューリップアラモード」はどこで提供されますか？

A. ハウステンボスのタワーシティにある「とっとっと」で提供されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 価格は1,200円です。

Q. 提供時間はいつですか？

A. 提供時間は11:00〜17:00です。平日は中クローズがあります。

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