平良の地元・沖縄で開催される楽天戦で特別配布

西武は1日、7月7日と8日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催される楽天戦の「麦飯石の水 presents 2026」にて、ファンに配布する限定ユニホームを発表した。この1着が公開されると、SNS上のファンからは「デザイン可愛い」「めっちゃ爽やか」と絶賛の声が相次いでいる。

来場者特典である限定ユニホームは、ライオンズのキーカラーであるブルーを基調とした色合いを採用。沖縄を感じさせるシーサーとハイビスカスの模様があしらわれている。

同ユニホームは、当日のチケットを持つ外野自由席を除く全席種の来場者に配布される予定だ。地元・沖縄のファンのみならず、全国から駆けつけるライオンズファンにとっても、真夏の熱戦の思い出となるたまらない記念品となりそうだ。

球団公式X（旧ツイッター）でデザインが発表されると、「かりゆしユニ？」「うわぁー沖縄ユニ可愛すぎる」「ほ、ほしい」「涼しそうに見える」「えっ…可愛い…ほしい…」「めちゃくちゃデザイン良い」「個人的に好き」と入手を希望するファンの声が殺到した。（Full-Count編集部）