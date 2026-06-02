2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第5回公判が2日、東京地裁で開かれ、初めて被告人質問が行われた。斉藤被告は「当時は同意があると思っていた。それだけは信じていただきたい」と声を震わせて訴えた。

午前の裁判では、弁護人からの質問に斉藤被告が回答。性的行為に至った経緯や当時の被害女性の様子を、順を追って説明した。

斉藤被告は、初対面だった被害女性から「出演している番組を見ていた」「トリオの中で1番好き」といった言葉をかけられ「好意を持ってくれていると思った」と説明。そんな中、1軒目の店での撮影を終えた後、被害女性と2人きりになったロケバス内で、互いの肌の話題になったことで顔の距離が次第に接近。そこで斉藤被告が唇にキスをすると、女性は「うれしいです。幸せです。今日一日頑張れます」と笑顔で話したという。その後、斉藤被告は「僕自身の気持ちも高ぶった。（女性が）それ以上のことを求めていると思った」とし、舌を入れたキスをした後、女性の胸を触ったと述べた。

撮影があった週の日曜日、当時のマネジャーから女性が被害を訴えている旨を聞いたという。「本当にびっくりした。無理やり、というのは絶対にない」と回想しつつ「同意があると思っていましたが、（女性の）嫌という意図をくみ取れず申し訳ないと思っている」と話した。

同意があったことを証明する証拠として、ドライブレコーダーの映像や音声の存在を期待していた斉藤被告。だが、弁護士からそういった映像は残っていないことを知らされ「絶望しました。どうやって真実を伝えればいいのかわからなくなった」と振り返った。