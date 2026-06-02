○ ダイヤモンドバックス 4−1 ドジャース ●

＜現地時間6月1日 チェイス・フィールド＞

ロサンゼルス・ドジャースが同地区4連戦の初戦に逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3安打を放った。

ダイヤモンドバックス先発はMLB通算99勝、今年3月にはベネズエラ代表としてWBCに参戦した左腕ロドリゲス。初回の第1打席はカウント1-2から高めのフォーシームで三ゴロに打ち取られた。

3回表、再び先頭での第2打席はカウント2-1から甘く入ったカットボールを捉え、左中間への二塁打でチャンスメイク。無死二、三塁から3番フレディ・フリーマンの三ゴロの間に先制のホームを踏んだ。

5回表の第3打席は内角ボールゾーンへ食い込むシンカーを強引に振り抜いて中前安打。1点を追う8回表、3番手左腕ガルシアに対する第4打席はカウント1-2から高めのシンカーでボテボテのゴロに打ち取られるも、快足を飛ばして二塁への内野安打とした。

同点のランナーとして塁に出たが、続く2番アンディ・パヘスが右飛、3番フリーマンが一ゴロ併殺打に倒れて得点には繋がらず。4打数3安打という内容で5試合連続安打とし、今季打率.289、OPS.909に上昇させた。

ドジャースは先発右腕エメ・シーハンがわずか被安打1で5回を終えるも、6・7回と2本のソロ本塁打を浴びて今季2敗目。先制点を挙げて以降は得点圏のチャンスを作ることすらできず、2連敗となった。