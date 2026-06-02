建物内で“クマ居座り”か…福島で住民ら4人襲われる　秋田では損傷の激しい遺体、行方不明の70代女性か

福島県と秋田県でクマによる被害が相次いでいる。

福島市では、クマが男女4人を襲ったうえ、現在も建物の中に居座っているとみられている。

記者リポート：

最後にクマに人が襲われた建物の敷地内では、午前9時現在もクマが居座っているとみられます。現場は緊迫感に包まれています。

クマが出没したのは、JR福島駅から北西に3キロほど離れた福島市笹木野の事業所や住宅が集まる場所だ。

警察と消防によると、2日午前6時半ごろ、「福島製鋼の敷地内にクマが出て、従業員が襲われた」などと通報が相次いだ。

クマは事業所で従業員を襲った後、近くの住宅地に移動し住民にけがをさせ、さらに別の事業所でも人を襲ったとみられていて、4人が医療機関に運ばれている。

一方、秋田市河辺の畑で70代の女性が行方不明となり、近くで損傷の激しい遺体が見つかった。

遺体は女性とみられ、周辺でクマが目撃されていることから、クマに襲われた可能性が高いということだ。クマは、午前9時45分ごろ駆除されている。

（「Live News days」6月2日放送より）