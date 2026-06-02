◇ア・リーグ ホワイトソックス6―9ツインズ（2026年6月1日 ミネアポリス）

ホワイトソックスは1日（日本時間2日）、敵地でツインズに6−9で敗れ連勝は5でストップ。貯金は4に戻った。

ここまでチームは、過去3年間100敗以上の弱小球団から脱却し快進撃。週末の本拠地での試合は満員の観客で埋まるなど、その勢いに地元ファンも熱狂している。

その主因は間違いなく、シーズン序盤の勢いを支えた村上宗隆内野手（26）の存在。5月29日に「右太腿裏肉離れ」を発症して負傷者リスト入りしたが、その後もベンチに入ってナインを鼓舞するなど、存在感を発揮。日本人ファンもその姿を通じてホワイトソックスの戦いに魅了されている。

だが、SNSで地元の熱狂的ホワイトソックスファンが、1つの投稿をした。日本人ファンへの質問として、「ムネがケガをして出場していなくても、ホワイトソックスの試合を見ていますか？彼が出ているときだけホワイトソックスの試合を見ていますか？」と。

ここまで日本人ファンは村上の躍動に夢中になり、「ミラクルホワイトソックス」は話題の的となっていた。その熱がシカゴにも伝わっているからこその、ファンの「不安」の投稿だ。

日本人ファンの核心を突く問いだったが、その返答には「もうホワイトソックスのファンですよ」「西田のレーザービームに期待しているんだ」「最初は村上目当てだったけど、今はホワイトソックスが大好きなった」「夜中に起きて見ている」など、好意的な回答が並んだ。村上の離脱による「ホワイトソックス離れ」は、そこまで深刻ではないことを示す回答だった。